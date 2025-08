VEJA VÍDEOS

Camila Fremder narra desespero após ir a podcast errado e fãs gargalham com cenas de climão

Influenciadora achou que participaria do Vênus Podcast, mas foi gravar no Vênus Talk

Camila Fremder virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (31) após confundir dois podcasts com nomes semelhantes e acabar gravando em um estúdio que não fazia ideia de qual era. A influenciadora pensou que participaria do Vênus Podcast, comandado por Yasmin Yassine, mas, ao chegar ao local, percebeu que se tratava de outro programa: o Vênus Talk, apresentado por Renata Alves de Paula.>

Não to me aguentando que a Camila Fremder realmente foi pro podcast por engano achando que era outro kkkkkk pic.twitter.com/d2ONCmBDVP

a camila fremder no podcast errado ficou parecendo uma cena de the office de tão constrangedor pic.twitter.com/JYpMoeewUa

“Eu sigo a apresentadora. Ela me segue”, explicou, referindo-se a Yasmin Yassine. “Eu já assisti. Marca lá.” Por isso, nem se deu ao trabalho de ler a descrição do convite. Ao chegar no local da gravação, estranhou o estúdio, mas ainda assim pensou que o visual pudesse ter mudado.>