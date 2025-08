DOR DO LUTO

Gominho desaba e chora ao falar de angústia ao lidar com saudade de Preta Gil: 'Eu perdi'

Ele contou que ainda busca conselhos da amiga em pensamento

Após retornar aos palcos com o projeto Samba Astral no Rio de Janeiro, Gominho emocionou os seguidores ao publicar um novo desabafo sobre a perda de sua melhor amiga, Preta Gil. Em vídeos compartilhados na madrugada desta sexta-feira (1º), o apresentador falou sobre a ausência da cantora e como tem lidado com o luto desde a morte dela, ocorrida no dia 20 de julho.>