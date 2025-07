LUTO

'Já esfriou tem tempo': Gominho responde seguidora e gera polêmica após morte de Preta Gil

Amigo íntimo de Preta Gil, Gominho desabafa sobre os momentos finais da cantora e responde internautas após críticas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de julho de 2025 às 14:35

Gominho e Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Após lutar por dois anos contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos. Durante todo o tratamento, a artista dividiu com o público os altos e baixos do processo. Na reta final, amigos próximos acompanharam de perto o agravamento de seu estado de saúde. >

Um dos mais presentes foi o apresentador e influenciador Gominho, amigo de longa data de Preta. Em um desabafo publicado nas redes sociais, ele compartilhou o impacto de testemunhar a deterioração da saúde da cantora, descrevendo o processo como "luto em vida".>

“Aproveitar que estamos com sol em Leão pra dar um ‘shine’ e astralizar! Já vivi dois anos à sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um luto vivo. O que eu só quero agora é ir pra cima e reconstruir meu astral e minha vida do jeito que só um ariano com ascendente em Leão, com a Lua em Sagitário sabe fazer. Não esperem tristeza sobre Preta em mim! É só luz e força, como ela era e me ensinou a ser”, escreveu Gominho.>

Apesar da sinceridade, o post dividiu opiniões. Uma internauta comentou que ele poderia ter esperado mais antes de publicar algo tão leve sobre a perda: “Meu Deus… Espera o corpo dela esfriar, pelo menos”. Gominho rebateu: “Ela já esfriou tem um certo tempo, meu amor. Coisa que para entender tem que ser bom de sentir a vida”.>

Preta Gil e Gominho 1 de 15

Outros também fizeram críticas, chamando sua atitude de “desprezível”. Gominho respondeu com ironia, usando um gif como resposta. Em meio às reações negativas, muitos seguidores saíram em defesa do apresentador, destacando que cada pessoa vive o luto à sua maneira.>

“Com certeza, Preta não queria tristeza. Está certo, Gominho. Bora viver”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Ela era de Oxum e leonina. Ia amar as homenagens, mas drama? Jamais”.>

Em resposta a uma seguidora que falou sobre o sofrimento de quem acompanha a morte de perto, Gominho se mostrou agradecido: “É uma porrada viver isso. Mas me sinto fortalecido agora. De verdade, eu sei o que vivi e senti. E não quero, e não vou mais, viver essa sombra. Luz pra nós, meu bem.”>

Ela ja esfriou tem um certo tempo meu amor! Coisa que pra entender tem que ser bom de sentir a vida! Bom dia. — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) July 23, 2025

Preta e Gominho eram amigos há mais de uma década. Ele chegou a deixar o trabalho para se dedicar aos cuidados da cantora durante o tratamento contra o câncer. Mesmo com as críticas, ele reforçou que sua forma de seguir é uma homenagem à alegria que Preta sempre carregou.>