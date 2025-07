RELATO

Lucinha Lins revela sinal misterioso do filho de Christiane em 'A Viagem': 'Paramos a cena'

O filho da atriz faleceu em um acidente de carro em 1991, aos 12 anos

Mais de três décadas se passaram desde a primeira exibição de A Viagem na TV Globo, mas a trama espírita segue encantando o público, agora, com sua reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Para Lucinha Lins, que deu vida à marcante Estela, o sucesso permanece tão forte que ela voltou a ser reconhecida pelo nome da personagem nas ruas. >

“Essa novela é um fenômeno atemporal. Gerações que nem eram nascidas na época estão assistindo agora e adorando. Tem gente que me para e diz: ‘Vejo toda vez que reprisa’. É algo que eu nem sei explicar, é um luxo”, declarou a atriz à revista Quem.>

Um dos maiores marcos da história da televisão brasileira, A Viagem foi pioneira ao abordar o espiritismo em horário nobre. Lucinha lembra bem das reações do público na época: “Teve gente que duvidou, teve quem acreditasse totalmente. Isso causou muita curiosidade, e acho que foi um dos maiores trunfos da novela. O tema mexeu com todos nós”.>

A atriz revelou que, embora tenha sido criada no catolicismo, a novela despertou seu interesse pelo espiritismo. “Não sigo nenhuma doutrina à risca, mas sou uma mulher de fé. E essa história me encantou muito.”>

Estela era irmã de Diná, papel vivido por Christiane Torloni. A conexão entre as duas atrizes, segundo Lucinha, foi construída naturalmente: “Tivemos uma sintonia inesperada. O olhar, o toque, a generosidade em cena… ficou marcado para sempre em nós duas.”>

Entre os bastidores que marcaram o elenco, uma experiência sobrenatural emocionou toda a equipe: durante a gravação do velório do personagem Alexandre (Guilherme Fontes), uma pequena borboleta amarela apareceu no estúdio e ficou voando ao redor de Christiane, pousando sobre o caixão cenográfico.>