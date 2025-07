'PERDÃO'

Após pedido de remoção de vídeo negado, homem do ‘chá revelação’ de traição desabafa e cita Jesus: ‘Todos atiram pedra’

Rafael Schemmer teve traições expostas pela ex-companheira em reunião familiar e pede consciência de internautas

F Felipe Sena

Publicado em 17 de julho de 2025 às 18:56

Marido exposto por traição em chá revelação se pronuncia e diz que vai assumir as consequências Crédito: Reprodução/TikTok

O vídeo de um ‘chá revelação’ de traição que parece cena de filme tem repercutido nas redes sociais. A gravação, que foi planejada pela ex-companheira, Natália Kank, de um agricultor rural, já alcançou mais de 30 milhões de visualizações. >

Após se pronunciar pela primeira vez nesta terça-feira (16) e ter pedido de remoção do vídeo negado pela Justiça, Rafael Eduardo Schemmer, de 27 anos, publicou um desabafo nos stories do Instagram, e chegou a citar uma passagem bíblica.>

Nesta quinta-feira (17), Schemmer referenciou a passagem da bíblia do discípulo João, que diz que “quem nunca errou que atire a primeira pedra”, nos stories da rede social, que ainda nesta terça, foi colocada no modo “privado”.>

“Quem nunca errou, atire a primeira pedra’. Foi Jesus quem disse isso quando pessoas do povo iriam apedrejar uma mulher adúltera. Ele a salvou da morte naquele momento e deixou uma lição valiosa. Nos dias modernos, o apedrejamento é virtual. Impiedoso. Todos atiram a primeira pedra. A segunda. A terceira. E muito mais. E não miram apenas nas pessoas pecadoras, mas em outras à sua volta”, afirmou.>

No texto, o homem ainda cita que o vídeo foi publicado no dia 9 de julho, trouxe como “resultado” diversos “prejuízos” a sua “imagem, privacidade e intimidade, além de danos a outras pessoas citadas na gravação”, no caso, os parentes das pessoas envolvidas no vídeo. Rafael ainda pediu que as pessoas “cessem os compartilhamentos”. >

Pedido de remoção de vídeo nas redes sociais

O advogado do caso, Luiz Dordst, afirmou ao G1, que a prioridade é remover o conteúdo da internet, o que também é uma apreensão de Rafael, por causa da sua imagem. >

"Discordâncias conjugais acontecem em todos os lugares. A exposição exagerada nas redes sociais não resolve o problema, apenas o multiplica. Pessoas que cometem erros recebem um julgamento cruel e desproporcional da internet. Rafael tem o direito de ser julgado por um juiz, não pela opinião pública", declarou ao G1.>

O pedido acendeu o debate sobre “tribunal das redes”, quando pessoas que não são profissionais capacitados e habilitados judicialmente “julgam” casos através das redes sociais. >

Ainda de acordo com o advogado, a repercussão do caso trouxe “todos os efeitos negativos possíveis” para o cliente e outras pessoas mencionadas no vídeo. No momento da gravação, 30 parentes presenciaram a cena. O advogado também destacou que em Quinze de Novembro, município do Rio Grande do Sul, “todos se conhecem por nomes, histórias e reputações”.>

A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de remoção do vídeo nas redes sociais, feito pela defesa de Rafael.>

Segundo o magistrado, o conteúdo já circula de forma massiva pelas redes sociais e não há como impedir sua propagação. “Não é possível refrear toda a informação acerca dos fatos em todos os veículos de comunicação, notadamente nas redes sociais, nas quais as mídias originalmente veiculadas pela parte ré já possuem abrangência capilarizada”, afirmou.>

O juiz também destacou que Rafael já havia manifestado publicamente ciência das consequências do caso. Apesar da negativa, o agricultor ainda poderá recorrer por danos morais e violação de privacidade, conforme previsto no Código Civil.>

Pedido de R$ 100 mil por danos morais

Schemmer ainda ingressou com uma ação civil contra a ex-companheira, Natália Kank, após ter a vida pessoal exposta nas redes sociais.>

O agricultor solicita uma indenização de R$ 100 mil por danos morais, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. O processo segue em segredo de Justiça.>

Após se pronunciar pela primeira vez, nesta terça, em nota enviada ao G1, Schemmer disse que assume “as consequências e as responsabilidades” pelos “atos” cometidos.>

Vídeo de ‘chá revelação’ de traição

Grávida, Natália Kank usou o momento do chá revelação do sexo do bebê para anunciar para a família que Rafael Eduardo Schemmer a tinha traído em diversos momentos. Assim como ela, a amante também estava grávida do ex-companheiro.>

“Qual que é realmente teu filho legítimo e qual é o teu filho com a tua amante? Eu espero que agora, na frente de todo mundo, você fale a verdade, e não a historinha que você me inventou”, disse Natália na gravação.>