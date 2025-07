BARRACO

VÍDEO: Grávida, mulher faz 'chá revelação' para expor traições do marido na frente da família

Natália Knak viralizou ao apresentar prints e desabafar contra Rafael Schemmer em evento armado como surpresa

Fernanda Varela

Publicado em 14 de julho de 2025 às 14:26

Chá revelação foi, na verdade, para revelar traições Crédito: Reprodução

O que era para ser um tradicional chá revelação virou um escândalo familiar no interior do Rio Grande do Sul. Grávida, Natália Knak organizou uma reunião com os familiares do marido, Rafael Schemmer, mas em vez de anunciar o sexo do bebê, decidiu revelar algo bem mais impactante: uma série de traições cometidas por ele. O vídeo viralizou neste domingo (14) nas redes sociais e provocou reações em todo o país.>

“Foi confuso, humilhante e devastador”, escreveu Natália em um desabafo publicado no TikTok. Ela contou que decidiu tornar público o que descobriu por “sobrevivência emocional”. “A dor transbordou, e às vezes a gente precisa colocar pra fora pra não sufocar por dentro”, afirmou.>

No início do vídeo, a família de Rafael aparece animada, acreditando que o casal anunciaria uma nova gestação. A sogra de Natália chega a comentar que esperava uma surpresa positiva. Mas o tom muda quando a mulher abre uma caixa com duas toalhas de bebê: uma representando o filho que está esperando e a outra, segundo ela, simbolizando o filho que Rafael teria com outra mulher, identificada como Jéssica.>

“Qual que é realmente teu filho legítimo e qual que é o teu filho com a tua amante?”, questionou Natália diante dos presentes. “Espero que agora, na frente de todo mundo, você fale a verdade, e não a historinha que você me inventou.”>

Durante o vídeo, ela expõe mensagens trocadas entre o marido e a amante, além de fotos e prints que estariam salvos no celular dele. Segundo Natália, o relacionamento extraconjugal durava há mais de um ano, e Rafael ainda teria se envolvido com outras mulheres. Ela espalha papéis com provas pelo chão enquanto confronta o marido, que permanece em silêncio.>