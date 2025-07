TV

Participantes erram pergunta absurda no Passa ou Repassa e passam vergonha ao vivo no SBT

Erro coletivo em pergunta fácil deixou Celso Portiolli sem reação e viralizou nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 14 de julho de 2025 às 14:02

Passa ou Repassa Crédito: Reprodução

Passa ou Repassa Crédito: Reprodução

O Passa ou Repassa, quadro clássico do SBT, protagonizou um momento épico neste domingo (13). Uma pergunta aparentemente óbvia fez três participantes errarem seguidamente ao vivo, provocando constrangimento no estúdio e risadas do apresentador Celso Portiolli, que ficou sem reação.>

Passa ou Repassa 1 de 5

A pergunta era direta: “Quantos títulos tem um tetracampeão?” Apesar da simplicidade, ninguém soube responder que a alternativa correta era "quatro".>

Portiolli não conseguiu conter o riso. Surpreso com a sequência de erros, ele brincou no palco: “Não errou, bicho”, citando o bordão do comediante Faustão. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas chocados e divertidos com a gafe. “Se eles erraram isso, imagina o resto”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).>

Mesmo com quase quatro décadas no ar, o Passa ou Repassa ainda consegue surpreender o público e o próprio apresentador. Exibido desde 1987, o quadro se tornou um símbolo do entretenimento popular do SBT, combinando perguntas rápidas, provas malucas e as tradicionais tortadas na cara.>