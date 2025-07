CURIOSIDADE

Você sabia? Casado com atriz da Globo, Drauzio Varella só oficializou união após 20 anos

Eles começaram a morar juntos três ou quatro meses após o início do namoro

Fernanda Varela

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:27

Drauzio Varella Crédito: Reprodução

Muita gente conhece Drauzio Varella como médico, escritor e voz ativa nas questões de saúde pública no Brasil. Mas poucos sabem que ele é casado há mais de 40 anos com uma atriz veterana da Globo: Regina Braga.>

Discreta com a vida pessoal, Regina falou sobre o relacionamento, que começou nos bastidores de um curso de teatro. “Conheci Drauzio quando já tinha 30 e poucos anos, com dois filhos, e fiquei muito apaixonada. Comecei uma relação que achei que era conto de fadas. O engajamento dele nos problemas brasileiros é envolvente”, contou.>

Eles começaram a morar juntos três ou quatro meses após o início do namoro. O casamento civil, no entanto, só veio quase 20 anos depois, por motivos práticos. “O casamento civil foi porque começamos a adquirir imóveis juntos. Eu tenho dois filhos e ele tem duas filhas. Comprar coisas juntas ia dar confusão em questões de herança. O mais fácil era casar. O casamento foi burocrático só. Estávamos casados já. Fui ali no cartório e assinei um papel para evitar confusão”, explicou.>

O relacionamento sobreviveu à distância imposta pela rotina intensa de gravações e viagens. Quando fazia Por Amor, sucesso que voltou ao ar pelo Globoplay Novelas, Regina levava os textos para estudar nos hotéis. “Quando viajava com Drauzio ou em trabalho com Tony [Ramos], levava o texto para ler e fazia as cenas nos hotéis com prazer, achando aquilo lindo. As pessoas se conectaram com minha personagem. Foi um tempo de bem-estar e satisfação”, lembrou ela, que viveu Lídia na trama de Manoel Carlos.>

A novela teve um peso emocional e profissional forte. “Foi extraordinária por várias razões. Estava em cartaz com Cenas de um casamento, com Tony Ramos, e o Manoel Carlos foi assistir ao espetáculo. Gostou de mim e me convidou. Fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, preocupada. Mas fui tão bem acolhida. O texto parecia que ele estava escrevendo para mim.”>

Ela destaca ainda a relação que criou com o ator Paulo José, que interpretava seu marido alcoólatra. “Ele tinha acabado de ser diagnosticado com Parkinson e estava inseguro de gravar. Isso criou entre nós uma intimidade amorosa e respeitosa.”>

Atualmente, Regina está em cartaz no Teatro Oficina, em São Paulo, com Senhora dos Afogados. O papel foi um presente de Zé Celso, que a convidou dois anos antes de morrer. “Ele queria que eu fizesse a Dona Marianinha, a doida da família. Após sua morte, resolveram seguir com o projeto. Foi um presente. Entramos para homenagear Zé. A peça está fazendo sucesso e é um grande momento.”>

Longe das novelas desde Um Lugar ao Sol (2021), ela não pretende voltar ao formato. “Gosto muito de televisão, e sinto que podia mais. Tenho feito bastante cinema, mas o maior problema com novela é morar em São Paulo. O tempo que teria que ficar no Rio gravando é muito longo e imprevisível. Ir para o Rio significava deixar meus filhos pequenos e o Drauzio, sem saber quando voltaria.”>