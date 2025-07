INVERNO

Esfriou aí? Salvador registra menor temperatura do ano

Termômetros marcaram 18,9 ºC na capital baiana

Acordou sentindo mais frio do que o normal em Salvador? Bom, há três dias as mínimas chegam até 19,5 ºC na capital, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Nesta segunda-feira (14), a mínima foi registrada na estação meteorológica de Valéria: 19,7 ºC. >

A temperatura mais fria do ano, no entanto, foi registrada na semana passada na estação meteorológica de Barro Duro. Lá, os termômetros marcaram 18,9 ºC na última quinta-feira (10). >

O inverno soteropolitano rende diversos memes nas redes sociais. No perfil oficial da Prefeitura de Salvador no Instagram, os seguidores deixam comentários cômicos. “Nas cordilheiras de Cajazeiras tá tudo congelado”, escreveu uma. “Já acordei cedo para ir esquiar no Farol da Barra”, publicou outra. >