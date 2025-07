SEGURANÇA

Saiba quais bairros terão sistema de drones israelenses em Salvador

Equipamentos vão permitir uma melhor dinâmica no videomonitoramento para auxiliar na prevenção da violência

A Prefeitura de Salvador anunciou, nesta semana, que implantará um sistema de drones israelenses que vão permitir uma melhor dinâmica no videomonitoramento para auxiliar na prevenção da violência na capital baiana. Os equipamentos são de última geração e utilizados em Israel para monitoramento aéreo em tempo real. A princípio, os drones devem ser utilizados na região do Centro Histórico e, posteriormente, em outros bairros, como Rio Vermelho, Barra e Itapuã. >

“Vale salientar que os drones, assim como as câmeras inteligentes de reconhecimento facial, serão integrados ao Centro de Controle Operacional (CCO), que está sendo construído na Avenida Suburbana, no bairro Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário”, disse o secretário municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) Alberto Braga.>