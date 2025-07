ECONOMIA

Governo anunciará decreto que reduz impostos de carros populares nesta quinta (10); entenda

Pelo menos 11 modelos disponíveis no Brasil atendem aos critérios

O governo federal anunciará um decreto para reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos populares e menos poluentes. O lançamento ocorrerá em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (10), às 15h30, e deve ser anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. >

O programa vai se chamar Carro Sustentável e vai durar até o fim de 2026. O objetivo é beneficiar veículos 1.0 flex, movidos a etanol ou gasolina e com menos de 90 cavalos de potência, que hoje pagam alíquota de 7% de IPI, como Fiat Argo, Cronos e Kwid. As versões 1.0 turbo devem ficar de fora. Os descontos serão garantidos para pessoas físicas e empresas. Os carros elétricos não terão desconto. >

Para reduzir as alíquotas, critérios como potência, eficiência energética, combustível e reciclabilidades serão analisados, além da exigência de ser produzido no país. O desconto será no imposto cobrado e não haverá limite de preço do carro. >