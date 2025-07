INVESTIGAÇÃO

Projeto beneficente de Davi Brito vira alvo do Ministério Público da Bahia

Campeão do BBB 24 arrecadou doações via PIX para ação social e pode responder por irregularidades financeiras

A representação, enviada ao MP-BA, levanta questionamentos sobre a legalidade da campanha conduzida pelo ex-BBB, destacando a ausência de histórico comprovado de atuação social e a utilização de sua visibilidade digital para solicitar doações. Entre as suspeitas apontadas estão lavagem de dinheiro, fraude financeira e arrecadação indevida por meio de PIX em nome de pessoa física ou empresa sem CNPJ ativo no setor filantrópico.>

Antes disso, Davi já havia sido alvo de críticas por pedir doações via conta pessoal para auxiliar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na época, ele alegou que parte dos recursos também arcaria com sua ida ao estado, e prometeu prestar contas detalhadas das despesas.>