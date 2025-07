TRAUMA

Entenda qual a relação de Serginho Groisman com o nazismo

Apresentador contou que cresceu ouvindo relatos sobre o antissemitismo

“Meu pai veio da Romênia e minha mãe veio da Polônia. Judeus, vieram fugidos da Segunda Guerra, do nazismo. Tanto é que meus bisavós foram mortos em Auschwitz junto com tias”, revelou Serginho, em participação no programa Assim Como A Gente, do GNT, em 2023.>

Serginho contou que cresceu ouvindo relatos sobre o antissemitismo e a perseguição aos judeus, e que essas memórias influenciaram diretamente sua postura diante da vida. “Esse medo do antissemitismo já começou a me levar a entender que existem grupos que são perseguidos na nossa terra. Isso me levou logo cedo a buscar um lado mais justo, em que você deixa as pessoas viverem porque elas querem viver desse jeito. E não perseguir. Aí eu fui entender o antirracismo... isso eles me passaram muito.”>