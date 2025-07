NOVO CASAL?

'Vale Tudo': Solange decide ser mãe e surpreende ao escolher Sardinha como pai do seu filho

Personagem muda radicalmente de ideia, consulta catálogo de doadores e propõe a Sardinha que seja o pai de seu filho

Solange surpreende e propõe a Sardinha ser pai de seu filho em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Solange (Alice Wegmann) passará por uma reviravolta emocional nos próximos capítulos de "Vale Tudo". Após anos afirmando que não queria ser mãe, a diretora de conteúdo da Tomorrow será tomada por um instinto maternal ao dirigir um comercial com bebês e começará a cogitar a maternidade solo. A cena vai ao ar no capítulo 108 do remake da novela das nove da Globo. >

O impacto da experiência fará Solange pesquisar doadores de sêmen e até convidar Sardinha (Lucas Leto) para ser o pai da criança. Em conversa com o amigo, ela compartilha a nova vontade. “Não sei… De repente eu tô com o pensamento fixo de que eu daria sim uma ótima mãe. Você mesmo comentou que eu tenho jeito com criança“, afirmará.>

Sardinha, surpreso com a mudança de postura da amiga, reagirá com humor e apoio: “Olha, eu acho que o efeito rebote do comercial com bebês tá um pouco exagerado, mas… eu sou seu amigo-irmão, Solange, o que você decidir fazer, tô contigo“.>

Determinada, ela consultará um catálogo de doadores. “Qual é o problema, Sardinha? Tem tanta mãe solo sem querer… Qual é o problema de ser mãe solo querendo?“, questionará. Mas, na sequência, Solange revelará que gostaria de ter um filho com alguém próximo: “Eu acho que seria muito melhor ter um filho com alguém que eu conheço. Alguém que eu conheço a família, com quem eu tenho uma história. Com alguém como você“.>

A proposta deixará Sardinha em choque. “Tá maluca, Solange???“, responderá ele, negando a possibilidade. Apesar da ideia não ir adiante, a trama revelará que Solange acabará engravidando de Afonso (Humberto Carrão) após uma recaída com o ex-namorado.>