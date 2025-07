PRA QUEM PODE

Saiba quanto custa casar na mesma igreja que Maria Fátima; valor surpreende

Nesta quarta, Mária de Fátima casou com Afonso Roitman em uma das igrejas mais caras do Rio de Janeiro

Com classe e sofisticação, a vilã foi ao altar sozinha. No entanto, o que também chamou atenção foi a igreja escolhida para o matrimônio, uma das mais caras do Rio de Janeiro (RJ).

Com analogia à primeira versão da telenovela, de 1988, a oportunista e o filho de Odete Roitman (Deborah Bloch), disseram "sim" no Outeiro da Glória, igreja tradicional, localizada no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro.