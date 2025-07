NOVELA DAS 9

‘Vale Tudo’: Casamento bilionário movimenta o capítulo desta quarta (9); veja o resumo

Maria de Fátima chega ao altar enquanto Celina e Raquel se unem contra Odete

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 06:00

Casamento de Maria de Fátima agita "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

Maria de Fátima sobe ao altar ao lado de Afonso no capítulo desta quarta-feira (9). O casamento marca um novo passo na ambição da vilã, mesmo com alianças se formando contra ela nos bastidores. >

Enquanto Maria de Fátima celebra a união, Celina propõe uma sociedade fantasma com Raquel e Poliana para a compra da Paladar. A proposta, feita em segredo, representa um movimento estratégico para escapar do controle de Odete. Para evitar suspeitas, Celina disfarça a ligação de Raquel e consegue manter as aparências.>

Elenco de "Vale Tudo" 1 de 15

Odete, no entanto, começa a estranhar o comportamento da filha e fica estarrecida ao ouvir o verdadeiro motivo do saque feito por Celina. Raquel, por sua vez, decide confiar nas justificativas de Celina e visita as instalações da Paladar ao lado de Poliana, selando o acordo informal.>

Outros personagens também movimentam a trama: Solange demonstra incômodo com a presença de Afonso na Tomorrow, e Dra. Ana segue preocupada com o tratamento de Heleninha. Já Bartolomeu desconfia ao ver documentos da TCA com Leila.>