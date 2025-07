SAÚDE

Thais Carla explica cirurgia bariátrica após perder 52 kg: 'Nunca foi sobre peso'

Thais Carla diz que cirurgia bariátrica não muda sua luta contra a gordofobia e reforça ativismo body positive

Após perder 52 kg com cirurgia bariátrica, Thais Carla reafirma seu ativismo no movimento body positive e rebate críticas. A influenciadora, conhecida por seu ativismo no movimento, voltou a se posicionar publicamente após perder peso com uma cirurgia bariátrica. Diante das críticas de que teria abandonado a causa, a dançarina deixou claro que sua transformação física não enfraquece sua luta, pelo contrário, a fortalece. >