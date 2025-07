NOVA TEMPORADA

Descubra quem são os novos jurados do The Voice Brasil no SBT

The Voice no SBT terá nomes consagrados da música, sob comando de Tiago Leifert

Heider Sacramento

Publicado em 8 de julho de 2025 às 08:30

Tiago Leifert volta ao comando do The Voice no SBT Crédito: Divulgação/TV Globo

O The Voice Brasil ganhará nova versão no SBT com jurados como Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan. A nova edição do show musical, agora em nova emissora em parceria com o Disney+, começa a tomar forma. >

De acordo com informações divulgadas pelo portal Leo Dias, três dos quatro jurados já teriam sido definidos: Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan aceitaram o convite feito por Boninho, que também integra o projeto.>

Segundo o apresentador Arthur Pires, do Camarote da Fofoca, os sertanejos foram os últimos a confirmar presença. A dupla já teria reservado espaço na agenda entre outubro e dezembro, período previsto para as gravações do novo The Voice. A previsão de estreia é para o último trimestre de 2025.>

Apesar de rumores sobre o retorno de Lulu Santos ao reality, a equipe do cantor negou qualquer envolvimento. “A notícia de que Lulu Santos integrará o casting da nova edição do programa não procede”, declarou a assessoria, informando que o artista está de férias e sem previsão de retorno às atividades.>

A apresentação seguirá com Tiago Leifert, que já havia confirmado sua participação em março. “Estou muito empolgado para fazer minha décima temporada e agora com vocês”, afirmou o ex-global, em vídeo exibido durante evento interno do SBT.>