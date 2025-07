DESABAFO

Guilherme Leicam rebate críticas à harmonização: ‘Só falam do meu rosto’

Harmonização facial de Guilherme Leicam volta a repercutir após aparição em programa de TV e críticas online

Heider Sacramento

Publicado em 8 de julho de 2025 às 07:27

Guilherme Leicam repercute na web após aparição no Domingo Legal Crédito: Reprodução

Guilherme Leicam se pronunciou após receber críticas sobre sua harmonização facial durante participação no Domingo Legal. O ator virou assunto nas redes sociais após sua participação no programa, exibido no último fim de semana. >

O ex-galã da Globo foi alvo de críticas por causa da harmonização facial que fez em 2021. Diante da repercussão negativa, ele usou o Instagram para rebater os comentários.>

“Fui ao programa divulgar um projeto social que salva vidas. Mas, em vez disso, só falam do meu rosto”, desabafou. Guilherme disse ter acordado com diversas mensagens sobre uma matéria que viralizou após sua aparição. O ator afirmou estar decepcionado com o foco dado pela mídia à sua aparência.>

Conhecido por novelas como "Malhação”, “Além do Tempo" e "A Dona do Pedaço", exibida em 2019, Leicam passou por um procedimento estético chamado Full Face, técnica que busca melhorar o equilíbrio e a simetria do rosto. Desde então, sua fisionomia mudou, e muitos internautas vêm comentando a transformação.>