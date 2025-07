NOVO VISUAL?

Aparição de Guilherme Leicam no SBT gera críticas sobre aparência: ‘Desarmonização’

Ator de 34 anos chamou atenção pela aparência no Domingo Legal e reacendeu debate sobre exageros em harmonização facial

Guilherme Leicam virou assunto nas redes sociais no último domingo (7) após sua participação no Domingo Legal, no SBT. Aos 34 anos, o ator teve sua aparência comentada por internautas, que especularam sobre novas intervenções estéticas. “Desarmonização”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter), enquanto outro lamentou: “Era perfeito antes, não precisava de nada”. >