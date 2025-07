POLÊMICA

Pai de produtor baiano expõe Dona Ruth após polêmica do seguro de vida de Marília Mendonça

Seguro de Marília Mendonça vira alvo de críticas após reação do pai de Henrique Bahia à denúncia contra Dona Ruth

George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, usou as redes sociais para se manifestar sobre a reportagem de Ricardo Feltrin que acusa a empresária, de propor uma divisão desigual do seguro da aeronave que caiu em 2021. “A matéria que esperamos há anos”, escreveu ele, demonstrando alívio com a revelação.>

Segundo o jornalista, Dona Ruth teria procurado a seguradora menos de 24 horas após a tragédia e sugerido ficar com metade da quantia que caberia às demais vítimas. A apólice previa o pagamento de US$ 1 milhão, com US$ 200 mil para cada um dos cinco ocupantes do voo. No entanto, a empresária teria solicitado US$ 100 mil da parte das outras quatro famílias, totalizando US$ 500 mil a mais em seu favor.>