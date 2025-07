NOVA APRESENTAÇÃO

Virginia toma decisão de mudar perfil nas redes sociais após término com Zé Felipe

Influenciadora retirou sobrenomes da sua descrição e limitou interações

Internautas notaram nesta segunda-feira (7) que Virginia Fonseca decidiu mudar a sua descrição do perfil nas redes sociais. Agora, após o fim do casamento com Zé Felipe, a influenciadora resolveu tirar o sobrenome do ex da sua apresentação, além de ter realizado algumas outras mudanças, limitando os comentários dos posts no Instagram e quem pode enviá-la mensagens no Direct.>