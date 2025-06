SEPARAÇÃO

Zé Felipe se muda para mansão milionária após separação de Virginia

Cantor revelou detalhes da nova casa em Goiânia, localizada a poucos metros da antiga residência

Após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe se mudou para uma mansão milionária em Goiânia (GO). A nova residência, escolhida por ele, fica a apenas 300 metros de distância da casa onde morava com a ex-mulher e os filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. >