DENÚNCIA

Bia Miranda denuncia agressão do namorado Gato Preto e diz que foi enforcada: ‘Me deu um murro’

Influenciadora acusa o companheiro de violência física e tentativa de enforcamento; caso aconteceu após anúncio de novo término do casal

Heider Sacramento

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:03

Bia Miranda e Gato Preto Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Bia Miranda, ex-participante de A Fazenda, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (11) no qual acusa o namorado, Gato Preto, de agressão física. Segundo o relato, ela foi agredida com um soco no rosto e enforcada dentro de casa, logo após mais um anúncio de separação do casal. >

“Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, afirmou Bia no vídeo divulgado em seu perfil no Instagram. Na gravação, que foi deletada pouco tempo depois, é possível ouvir a voz do companheiro ao fundo dizendo que aguardaria a chegada dos agentes.>

Bia Miranda 1 de 19

A influenciadora também contou que o companheiro ameaçou levar a filha do casal, Maysha, nascida em abril deste ano. “Não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou, quase que ele conseguiu”, completou Bia, visivelmente abalada.>

Bia Miranda 1 de 4