BARATO OU CARO?

Filha de Neymar, Mavie usa look de quase R$ 12 mil em leilão; veja detalhes

Herdeira do jogador e Bruna Biancardi usou vestido e sapato de grifes diferentes

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie atraiu os holofotes na 5ª edição do leilão beneficente promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr., na noite da última terça-feira (10), na Arena Pacaembu, em São Paulo. Mas não foi só a fofura da pequena, de 1 ano e 8 meses, que chamou a atenção nas redes sociais. O valor do look usado por ela no evento chocou alguns internautas.>

Mavie usou um vestido da linha infantil da Fendi, que tem valor de R$ 8.612 em um site brasileiro. A peça é composta por tons de marrom e preto, com gola redonda, mangas curtas, e saia evasê, além de dois laços cor-de-rosa na cintura. Para combinar, uma sapatilha da grife italiana Dolce & Gabanna que sai por R$ 3.249 no mesmo site. O total? R$ 11.861.>

Durante o leilão, a filha de Neymar até subiu no palco do lado do papai. Carismática e simpática, ela ainda posou no colo de amigos do craque.>