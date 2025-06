NATTAN X NATTANZINHO

Disputa judicial pode tirar nome artístico de Nattanzinho

Briga entre artistas chega ao INPI e coloca em jogo o uso exclusivo da marca que virou sucesso no forró e no arrocha

Uma disputa judicial envolvendo o uso do nome artístico "Nattanzinho" tem movimentado os bastidores do mercado musical e pode impactar diretamente a carreira de Nattan, um dos nomes em ascensão no forró. O conflito envolve o cantor cearense e Natanzinho Lima, artista do arrocha, e gira em torno do direito de uso da marca no cenário nacional. >