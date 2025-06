NOVELA DAS 9

Saiba quem são os dois novos personagens de ‘Vale Tudo’

Laudelino e Walter entram na trama para provocar reviravoltas na vida das protagonistas

Heider Sacramento

Publicado em 11 de junho de 2025 às 07:06

Herson Capri e Leandro Lima Crédito: Léo Rosário/TV Globo

A novela Vale Tudo ganha novos rumos nos capítulos desta semana com a chegada de dois personagens que prometem mexer com o enredo e transformar a vida de duas das principais figuras da trama: Raquel (Taís Araújo) e Odete Roitman (Debora Bloch). >

O primeiro a surgir é Laudelino, interpretado por Herson Capri. Ele aparece como um cliente misterioso no restaurante que Raquel comanda ao lado do sócio Poliana (Matheus Nachtergaele). Com o passar dos dias, o homem chama a atenção por frequentar o local diariamente e pedir pratos diferentes do cardápio.>

Em breve, Laudelino revela seu segredo: “Sou empresário do ramo gastronômico, dono da rede Paladar. Quero me aposentar e estou em busca de quem possa dar continuidade ao legado”, confidencia ele aos personagens de Taís e Matheus. Após provar a comida de Raquel, ele faz uma proposta de negócio: vender toda a rede para ela e Poliana. A partir desse ponto, começa a virada que leva Raquel à riqueza, repetindo o enredo marcante da versão original da novela exibida em 1988. Além disso, o personagem ainda se envolverá com Aldeíde, irmã de Poliana, movimentando também o núcleo afetivo da trama.>

Já a poderosa Odete Roitman terá sua vida pessoal abalada pela chegada de Walter, vivido por Leandro Lima. Ele é apresentado durante um sarau promovido por Tia Celina (Malu Galli) e rapidamente conquista a empresária.>