OPINIÃO POLÊMICA

Tom Cavalcante critica condenação de Léo Lins e diz que punição foi ‘exacerbada’

Humorista relembra censura e compara sentença a casos de violência no Brasil

O humorista Tom Cavalcante se manifestou publicamente contra a condenação do também comediante Leo Lins a mais de oito anos de prisão por crimes de discriminação e discurso de ódio. Durante o 5º Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite desta terça-feira (10) na Mercado Pago Arena Pacaembu, em São Paulo, Tom criticou o que chamou de excesso na decisão judicial. >

“O humor vai evoluindo e vai dando sensibilidade. 'Tá' todo mundo tentando entender esse processo. A gente tem humoristas que foram processados no passado, como Chico Anysio, que tinha a censura, Renato Aragão e eu mesmo, que passei por vários processos”, disse o comediante, ao ser abordado pela imprensa no evento.>

O artista ainda comparou o caso com episódios de violência recente no país. “Enquanto a gente 'tá' aí, pais sendo mortos por motoristas embriagados, crianças sendo assassinadas, o caso do ciclista que levou um tiro aqui em São Paulo não sai da minha cabeça. Coisas desse porte… então vamos aumentar a espiritualidade desse país que está precisando”, concluiu.>