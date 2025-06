NOVO VISUAL

Davi Brito faz harmonização no rosto; veja antes e depois

Ex-BBB fez procedimento estético nesta terça-feira (10)

Davi Brito resolveu fazer mais um procedimento estético. Na tarde desta terça-feira (10), ele optou por fez uma harmonização no rosto, na parte da mandíbula. O baiano compartilhou um pouco sobre a decisão nas redes sociais e depois voltou para mostrar os resultados. Em montagem de fotos, ele mostrou os detalhes da mudança no rosto, se mostrando feliz com o novo visual. >