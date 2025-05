RÉU

Mãe de Davi Brito fala sobre acusação de violência psicológica contra o filho: 'Eu não criei um criminoso'

Campeão do BBB 24 é réu por suposta ameaça à ex namorada



Publicado em 30 de maio de 2025 às 16:51

Elisângela Brito, mãe do campeão do BBB 24 Davi Brito, foi às redes sociais desabafar sobre a investigação de violência psicológica a qual o filho é alvo. Ela defendeu o ex-BBB e chamou as críticas e perseguições de uma tentativa de “cancelamento”. Davi Brito prestou depoimento ontem em Salvador, após ser acusado de ameaça por Tamires Assis, ex-namorada do baiano. >

“Querem cancelar. E aí colocam títulos, repórteres em cima, parecendo que ele cometeu um crime. Querem, a todo custo, dizer que Davi é um criminoso, mas ele não é um criminoso. Não, eu não criei um criminoso. E jamais, em nome de Jesus, meu filho será um criminoso”, disse a mãe de Davi, que é réu.>

A matriarca da família Brito disse estar convencida que tudo vai se resolver bem. “Deus vai resolver essa causa. Como eu já sei da verdade, eu vou falar a ele a verdade, que já sabe, e ele vai vir ao nosso favor”, declarou.>

A investigação

O campeão do BBB 24, Davi Brito, prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (29), na Delegacia Interestadual de Salvador, no bairro dos Barris, já que está sendo acusado de violência pela modelo Tamires Assis, com quem o baiano teve um breve relacionamento em 2024.>

O processo inclui uma ligação de vídeo em que o baiano teria mostrado a ela uma arma, em forma de ameaça. O baiano nega esta versão. O CORREIO teve acesso ao processo, no qual a dançarina de bumbá do Boi Garantido relata ter sofrido com os ciúmes excessivos de Davi desde o início do relacionamento dos dois. Em agosto do ano passado, a Justiça concedeu uma medida protetiva para a mulher.>

Davi não se manifestou na saída do local, uma vez que o caso corre em segredo de Justiça. Ele saiu da delegacia sem falar com a imprensa, comendo pipoca e dando risada.>