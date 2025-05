SANGUE DOCE?

Por que é comum os mosquitos picarem apenas uma pessoa da casa?

Biomédico explica o que está por trás da predileção desses insetos

Elis Freire

Publicado em 30 de maio de 2025 às 05:00

Mosquitos fêmeas se alimentam de sangue animal Crédito: Shutterstock

É corriqueiro o relato de que, enquanto um dos integrantes da família é atacado por mosquitos dentro de casa, os outros nem sentem a presença dos insetos no local. O senso comum diz que essa pessoa tem “sangue doce”, mas há uma explicação científica por trás dessa predileção por picar uma pessoa ou invés da outra. >

O CORREIO ouviu Breno Cardim, professor de Biomedicina, doutor em patologia, sobre essa curiosidade animal. O especialista esclareceu que diversos fatores explicam o porquê de os mosquitos não serem tão “democráticos” assim. >

“A preferência dos mosquitos por uma pessoa da casa se deve a uma combinação de fatores fisiológicos e ambientais: CO₂, odor corporal, tipo sanguíneo, temperatura da pele, roupas e até cosméticos. Então, de fato, algumas pessoas realmente são mais atraentes para os mosquitos”, garante Breno. >

A comunidade científica ainda não tem uma detalhamento sobre quais são todos os cheiros que chamam os mosquitos, mas sabe-se que os ácidos lático e úrico, amônia são especialmente mais atrativos. Os indivíduos mais atraídos por esses bichinhos provavelmente secretam essas substâncias em maior quantidade. >

Sobre o tipo sanguíneo, alguns trabalhos já sugerem que pessoas de sangue tipo O tendem a ser mais picadas por mosquitos. Porém, também não há consenso já que Pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul indicaram que essa preferência pode estar ligada ao fato que o sangue O é dominante no sul da Ásia, locais com grande presença dos insetos.>

Já em relação as roupas, as mais escuras são mais atrativas para os mosquitos, segundo Breno. Sendo assim, é indicado utilizar roupas mais claras, principalmente em dias mais quentes - período em que em que os pernilongos estão mais presentes pelos ares. >

Alergia a picada de insetos influencia?

Muitos costumam associar a predileção de um mosquito por uma pessoa a uma suposta alergia, mas Breno ressalta que as duas coisas não estão correlacionadas. Essa associação é feita, na verdade, já que as picadas nas pessoas alérgicas chamam mais atenção por conta do inchaço e vermelhidão na área. >

“A alergia à picada de inseto resulta da resposta imune exagerada a substâncias injetadas pelo inseto”, detalha o biomédico. Vale ressaltar que apenas o mosquito fêmea se alimenta de sangue animal, enquanto o macho se alimenta de néctar e seiva de plantas.>