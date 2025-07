CINEMA

Ator diminuiu o próprio salário em mais de R$250 mil para equipe de filme comer melhor

Stellan Skarsgård é parte do elenco de 'Sentimental Value', apontado como favorito ao Oscar 2026

Conheça o favorito ao Oscar 2026

Com direção ambientada na Noruega, Sentimental Value venceu o Grand Prix do Festival de Cannes em 2025, o segundo maior prêmio da mostra. A comédia dramática acompanha as irmãs Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) e seu relacionamento conturbado com o pai, o diretor de cinema Gustav (interpretado por Skarsgård). A trama se desenrola quando Nora, também atriz, recusa participar do novo projeto do pai, que então convida Rachel (Elle Fanning), uma jovem estrela de Hollywood, para substituí-la.>