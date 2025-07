PROMOÇÃO

Cinemark dá um ingresso a mais para quem for assistir Superman com cueca vermelha por cima da roupa

Ação é válida nos dias 14, 15 e 16 de julho em unidades de todo o país

A Cinemark anunciou uma promoção inusitada para quem pretende assistir Superman, filme da Marvel que estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (10). Os clientes que aparecem nas unidades do cinema vestindo uma cueca, sunga ou short vermelho por cima da roupa, em referência ao traje do super-herói, ganharão um ingresso gratuito na compra de um. Ou seja, quem entrar na brincadeira poderá levar o amigo ou familiar de graça— um gesto digno de herói. >

A promoção é valida do 14 a 16 de julho, para qualquer sessão 2D, 3D ou XD do filme, desde que a entrada seja comprada na bilheteria física, no próprio dia da exibição. A oferta não se aplica a poltronas DBOX e salas Prime. Todas as unidades Cinemark do Brasil participam da ação exceto as 100% Prime.>