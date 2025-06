CONFIRA

McDonald’s lança promoção com dois sanduíches por R$ 29,90

Descontos valem para clássicos como Big Mac, Cheddar McMelt e Quarterão

O McDonald’s anunciou uma nova campanha promocional que oferece combos com dois dos principais sanduíches da rede por R$ 29,90. A oferta vale para Big Mac, Cheddar McMelt ou Quarterão com Queijo e pode ser ativada por meio de cupons disponíveis no aplicativo da marca.>