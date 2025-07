CINEMA

A cinebiografia de Freddie Mercury mentiu sobre show? Entenda

Segundo músico, houve distorções na representação do festival 'Live Aid' em Bohemian Rhapsody (2018)

A cinebiografia "Bohemian Rhapsody" (2018) levou às telonas a trajetória de Freddie Mercury (1946-1991) , vocalista do Queen, trazendo os trejeitos e relações pessoais do artista em mínimos detalhes. Porém, um momento icônico da banda não parece ter sido retratado de maneira fiel à realidade: a apresentação do Queen no Live Aid, em 1985. >