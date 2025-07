K-pop, doramas e cinema: veja as novidades da indústria cultural sul-coreana

ANNYEONG NEWS

BTS Crédito: Reprodução

Confira as novidades da semana no mundo do kpop e do kdrama. >

Uma live de milhões e novos álbuns do BTS a caminho

O mundo do kpop se agitou com a live do BTS, que em meia hora contou com a audiência de mais de sete milhões de pessoas. Após quase três anos em hiato, o grupo completo esteve online pela primeira vez para anunciar que começa a trabalhar no novo álbum de inéditas, que chegará na primavera de 2026 e confirmar a turnê mundial, a partir daí. No final de semana, o líder RM embarcou para Los Angeles para começar k trabalho de produção musical. >

Live do BTS após o serviço militar Crédito: Reprodução

Antes do novo álbum, porém, os fãs contam com o lançamento de dois projetos: Permission To Dance on Stage, que chega no próximo dia 18, e o álbum cápsula comemorativo dos 12 anos do grupo. Além do setlist do show que marcou uma era, alcançando um público de quatro milhões de espectadores (shows presenciais, transmissões online, live viewing e live play), a produção apresentará conteúdos novos e terá duas versões da edição física. No Spotify já tem playlist em contagem regressiva, esperando o lançamento.>

Permission To Dance on Stage Crédito: Reprodução

Outro novo projeto é o álbum Cápsula que celebrar os 12 anos desde a estreia do BTS, trazendo faixas emblemáticas da carreira do grupo e também destaques dos projetos solo de cada integrante. Trata-se de uma nova proposta, que chega no formato físico de um mini CD (acompanhado de outros itens) para o qual a pessoa aponta o celular e é direcionada para as músicas no Spotify. >

Álbum Cápsula que celebrar os 12 anos desde a estreia do BTS Crédito: Reprodução

Suga reforça parceria com NBA e torna-se acionista da liga MLB >

Suga lançou coleção com a NBA Crédito: Reprodução

O rapper Suga reforça sua parceria com a liga NBA (National Basketball Association), que começou em 2023, com a colaboração em uma coleção cápsula com itens de vestuário, incluindo camisetas, moletons, jaquetas, shorts e bonés com a marca dos times da NBA. Na sexta, uma nova coleção cápsula chegou às lojas da NBA e Invictus, no México, chamando a atenção dos fãs.>

Modelo usa peças da coleção Crédito: Reprodução

Outra grande notícia é que Suga acaba se tornar empresário do esporte como acionista do Athletics, um time de beisebol da MLB (Major League Baseball), nos Estados Unidos. >

O integrante do BTS faz parte agora de um fundo de investimento no valor de US$ 70 milhões (cerca de R$ 380 milhões) para apoiar a mudança do time de Oakland para Las Vegas e construir um novo estádio, que deverá ficar pronto em 2028. Fundado em 1901, por Connie Mack, o Athletics conquistou nove títulos da World Series. Com os novos investimentos e a mudança, deverá atrair e reter novos talentos do esporte.>

Reconhecimento e admiração

Frankie Biggz Crédito: Reprodução

“SUGA não é apenas um artista... é um produtor que lidera a evolução do K-Pop". O elogio é do renomado produtor Frankie Biggz, vencedor do Grammy, sobre Min Yoongi. Sua admiração pelo membro do BTS se justifica por se tratar de um artista completo, que compõe, produz, canta e imprime a sua sonoridade e o seu talento em tudo o que faz, elevando a qualidade e o patamar da música pop sul-coreana. >

Outra característica inovadora do rapper são suas colaborações com outros artistas da cena mundial. Biggz, que já citou outros integrantes do BTS em seus posts, destacou a relevância de Suga como criador de músicas que já fizeram história dentro e fora da Coreia do Sul. >

Jin do Japão para o mundo

Jin Crédito: Reprodução

Nas agendas individuais, os integrantes seguem com seus compromissos! Jin realizou a segunda semana da turnê #RUNSEOKJIN_epTOUR, que começou em Goyang. No próximo dia 13, ele fará apresentação em Osaka, no Japão, com transmissão mundial ao vivo pelo Weverse. Fãs que assinam o membership já podem adquirir o acesso na plataforma para acompanhar. >

Nos intervalos dos shows, Jin encontra tempo para novas parcerias: ele acaba de desenvolver uma coleção de itens limitados em colaboração com a marca Gelato Pique. São pijamas, necessary, ursinhos…>

Jhope é headliner no Lollapalooza Berlim

Jhope Crédito: Reprodução

Com a música Killin’ It Girl nos primeiros lugares dos charts, o rapper Jhope, que recentemente encerrou a turnê Hope on the Stage, estará no palco principal no Lollapalooza Berlim, no Olympiastadion, como headliner também no dia 13. A Big Hit confirmou que a apresentação será exibida em tempo real, tanto no Weverse quanto no canal do YouTube Bangtan TV, das 15h15 às 16h45 (horário de Brasília - BRT).>

Além disso, a primeira perfomance de Jhope logo após sua dispensa militar, no Le Gala des Pièces Jaunes, que aconteceu em Paris, no final do ano passado, será exibida no FilmFestival 2025, no dia 1º de agosto, em Vienna. Essa foi uma apresentação marcante e serviu como um spoiler do que seria a turnê mundial do idol em seguida. >

Enquanto isso, os fãs já podem acessar o site e votar quantas vezes quiserem, porque Jhope está concorrendo como “Melhor Comeback de Junho” na Billboard Brasil. Os vencedores entrarão para a lista dos melhores do ano da revista, somando-se às escolhas dos repórteres. B-armys, está na hora de justificar o “come to Brasil”. Fighting! >

Multidão assusta V no aeroporto durante embarque para Paris

Kim Taehyung embarcou para Paris, na sexta, para acompanhar o desfile da Celine, grife da qual é embaixador, ao lado do ator Park Bogum e da atriz Suzy. No embarque, no aeroporto de Seul, uma grande confusão foi formada por fãs e fotógrafos que disputaram espaço no afã de chegar perto e tirar uma foto do ídolo. A situação assustou V, que já no avião, publicou uma foto e deu um bronca: “Army, vocês sabem que foi perigoso. Da próxima vez vamos ser mais cuidadosos”. Ao longo do final de semana, o artista fez várias aparições e aproveitou a cidade que tanto ama. >

Kim Taehyung Crédito: Reprodução

Confirmada 2ª temporada de Are You Sure?

annyeong Crédito: reprodução

Quem gostou da primeira temporada do programa Are You Sure? , uma produção da Disney+, que no ano passado, mostrou Jungkook e a Jimin em viagens pelos Estados Unidos, Japão e Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, já aguarda a continuação. As gravações, na Suíça e no Vietnã, já foram feitas e confirmadas pela Hybe. Foi divulgada que a estreia será no dia 8 de agosto, porém, até o fechamento desta coluna esta data não tinha sido confirmada pela Disney+ em seus canais. Vamos ficar de olho! >

Melhor líder é ele!

Kim Namjoon Crédito: reprodução

Mais um prêmio para a coleção de RM. Desta vez, Kim Namjoon foi eleito o “Melhor Líder de K-pop 2025”, no Shining Awards. A vitória veio com 45,89% dos votos (mais de 1,4 milhão de votos), o que demonstra a relevância da figura do rapper para o fandom. >

Entre os mais populares

BTS no Grammy, 2022 Crédito: Frazer Harrison / Getty images / Widelg

Já na premiação K-World Dream Awards 2025, os sete membros do BTS estão indicados na categoria "Boy Solo Popularity">

As votações já estão acontecendo até o dia 15 de julho, às 02h59 (horário de Brasília), através do aplicativo DuckAd. Os 30 idols mais votados na semifinal passarão para a etapa da votação final. >

Blackpink inicia turnê e recebe homenagem em Seul

Blackpink Crédito: Reprodução

O Blackpink iniciou turnê no último sábado (5). A primeira apresentação de DEADLINE, aconteceu no Estádio de Goyang, em Seul, e foi prestigiado por outros artistas como Jhope e os membros do Seventeen. Em homenagem ao retorno do grupo aos palcos, alguns pontos turísticos da capital sul-coreana ganharam iluminação na cor rosa e ficarão assim até o domingo. Nas redes sociais, a prefeitura da cidade publicou imagens de lugares icônicos, como a Namsan Seoul Tower, Sebitseom e Banpo Bridge. >

Sebitseom Crédito: Reprodução

O quarteto Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa levará os shows para cidades da América do Norte, Ásia e Europa. Além de sucessos do grupo, o repertório da turnê conta com músicas dos trabalhos solo das integrantes, como “APT.”, “3AM” e “Toxic Till The End”, de Rosé; “Mantra” e “Like de Jennie; “Earthquake” e “Your Love” da integrante Jisoo, além de “New Woman” e “Rockstar”, de Lisa. >

Lisa estreia em produção da Netflix

Lisa Crédito: Reprodução

Paralelo ao comeback do grupo, a integrante Lisa está confirmada como uma das atrações da série documental Hitmakers, que estreará na Netflix no próximo dia 24. Em seis episódios, serão apresentados os bastidores de acampamentos de composição. O elenco contará com 12 produtores e compositores, que participarão de desafios criativos para criar hits. Esta será a primeira participação de Lisa em uma produção da Netflix. No ano passado, ela fez sua estreia como atriz em The White Lótus 3, da HBO.>

Novo álbum e preview em animação

Twice Crédito: Reprodução

Os fãs do grupo Twice já aguardam o lançamento do novo álbum para a próxima sexta, dia 11. Na conta do Instagram, as integrantes postaram fotos conceituais de “This is for” , além de um preview mix, que segue o conceito de uma animação e presenteia os fãs com uma demonstração das músicas. >

Kpop no cinema

Enhypen Crédito: Reprodução

As fanbases dos grupos de kpop encontraram uma maneira de encurtar as distâncias e satisfazer os fãs com shows de seus ídolos. Elas reúnem o fandom, alugam a sala e exibem os shows. No próximo dia 17 de agosto, das 10h às 13h, haverá transmissão de Walk The Line do Enhypen, no cinema do Shopping Salvador, em uma iniciativa da Asia Star Events. Os ingressos já estão à venda no site: https://asianstarstore.lojavirtualnuvem.com.br/. >

Stray Kids Crédito: Reprodução

Já o Cine Haven promoverá a exibição de um show da DominAte Tour, do Stray Kids, no dia 19 de outubro, também no cinema do Salvador Shopping. Através do perfil @cinehavenbr, a pessoa acessa um formulário no link da Bio e recebe o passo a passo para compra do ingresso. O procedimento é este, porque não será uma transmissão da programação da rede, mas um evento de fã para fã. >

Estreia mundial em primeiro lugar

Round 6 Crédito: Reprodução

Round 6 não fez história somente por seus jogos mortais! A série é a primeira a alcançar um marco inédito: sua terceira temporada estreou em primeiro lugar na audiência em todos os 93 países nos quais a plataforma está ativa. Mesmo quem diz não gostar de doramas se rende ao clima de suspense e às reviravoltas do enredo. >

Trilha de Kpop Demon Hunters no Top 10 da Billboard 200

Demon Hunters Crédito: Reprodução

O kpop também é um fenômeno em se tratando de trilha sonora e Demon Hunters pode provar! Mesmo sem versão física, o álbum alcançou a 8ª posição da Billboard 200, somente com streams e vendas digitais. São mais de 3.000 cópias digitais compradas e mais de 37 milhões de streams em áudio sob demanda, somando 27.000 unidades em SEA (unidades equivalentes em streaming). O álbum também acumulou 1.000 unidades em TEA (equivalente a faixas digitais). A trilha conta com as participações das integrantes do Twice e inclui, ainda, a nova música "Strategy".>

Embaixador global da Gucci

Lee Know Crédito: Reprodução

A grife italiana Gucci elegeu seu mais novo embaixador global: o cantor Lee Know, integrante do Stray Kids. Mais uma vez a marca mostra que elegância e kpop andam de mãos dadas, unindo luxo e influência global em um mix contemporâneo e jovial. Além da beleza e do estilo sofisticado, a marca valoriza outros atributos de Lee Know, como sua performance de destaque nos palcos e por ser um artista que compõe e tem participação na criação artística dos seus trabalhos. >

Filme do século

