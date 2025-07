COLUNA DO MARROM

Arr’Aiyê 2025 vai movimentar o Centro Histórico ainda em clima junino

A Band’Aiyê faz festa para matar a saudade do São João

Osmar Marrom Martins

Publicado em 10 de julho de 2025 às 05:00

Ilê Aiyê Crédito: Divulgação

“O Samba Tá Um Fervo”, novo álbum do cantor e compositor Délcio Luiz , chega, hoje, em todas plataformas digitais no próximo dia 10 de julho, às 21h. O EP conta com participações especiais dos grupos Sorriso Maroto e Di Propósito, prometendo faixas vibrantes que irão contagiar o público e reafirmar o protagonismo de Délcio no cenário do samba e pagode nacional.>



O clima junino segue animado pela anfitriã BandÀiYe em Salvador e promete tomar conta do Centro Histórico em mais uma edição do Arr’Aiyê 2025, tradicional arraiá promovido pelo Ilê Aiyê. A festa acontece nesta sexta (11), a partir das 19h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com entrada gratuita. >

A anfitri ã Band’Aiyê comanda a festa ao lado de convidados especiais, trazendo no repertório o melhor da música popular regional. No Arr’Aiyê do Ilê, não vão faltar samba afro, samba duro e forró pé-de-serra. O Arraiá do Ilê é um verdadeiro ato de celebração da identidade negra, da memória coletiva e da resistência cultural. “É a reverência da cultura nordestina e do São João, uma festa que mobiliza profundamente o povo baiano e fortalece seus vínculos históricos e culturais”, destaca o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô. >

O Arr’Aiyê 2025 é uma realização da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê e do Ministério da Cultura, com produção da Caderno 2 Produções.>

Foto: Ilê Aiyê (Divulgação)>

Artista moçambicano faz releitura de clássico dos Tincoãs>

Otis Selimane e Matheus Aleluia Crédito: Divulgação

Cantor, compositor e multi-instrumentista moçambicano Otis Selimane, lança “Cordeiro de Nanã”, uma releitura intensa e espiritual da obra do grupo baiano Os Tincoãs, com participação especial de Mateus Aleluia — um de seus fundadores. O single abre os caminhos para o álbum Músicas de Mbira e Outros Contos Bantu, previsto para agosto, e reafirma a mbira como instrumento de reconexão histórica entre África e Brasil>

Gravada em voz e mbira Nyunga Nyunga — instrumento milenar do povo shona, usado em rituais espirituais no sul da África — a canção adquire novas camadas sonoras, mantendo sua densidade poética e litúrgica. >

O videoclipe, com direção da artista baiana Nara Couto e filmado por Douglas Aguiar, com captação de som de Zuculin mergulha no mesmo espírito contemplativo.>

Foto: Otis Selimane e Matheus Aleluia (Divulgação)>

A banda Sambaiana encerra a 7ª edição da Corrida do Algodão>

A Sambaiana é a atração no encerramento da 7ª edição da Corrida do Algodão, com o tema ““Connect ON – A força da conexão na pista”, promovida pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), pelos seus 25 anos de fundação, nos dias 11 e 12 de julho, na Praça do Avião, em Luís Eduardo Magalhães/BA. A Criada em 2019 a Sambaiana tem ainda a mesma formação, composta por Ju Moraes, Lalá Evangelista, Marcinha BB, Grace Profeta, Marília Sodré e Rayara Mayara. Seu repertório, que mistura samba de roda, chula, música contemporânea, axé e afropop, as levou ao palco do Rock’n’Rio, no ano passado. “Espero que todos aproveitem e se divirtam muito”, diz a presidente da Abapa, Alessandra Zanotto Costa.>

Sambaiana Crédito: Divulgação

Foto: Sambaiana (Divulgação)>

Tum Tum Tum>

1 - O Salvador Fest evento que atrai grande público e acontece dia 14 de setembro no Wet Eventos, divulgou três novas atrações: Pablo, Parangolé e Aila Menezes. As novas atrações se junam ao Kannalha, Xanddy Harmonia, Robyssão, Oh Polêmico, Bob na Voz, Natanzinho Lima, Léo Santana, Tony Salles, Pagodart e Matuê. >

Foto: Pablo, Parangolé e Aila ( Divulgação)>

2 - Domingo (13 de julho) o Forró do Talco reúne Jó Miranda e Verlando vocalista da banda Flor Serena. O evento acontece no Z1 Ba, localizado no bairro do Rio Vermelho, a partis das 19h30 e reforça tradição do forró pé de serra na capital. O projeto foi idealizado por Jô Miranda no ano de 2011 apostando no forró tradicional.>

Foto: Jô Miranda (Samuel Castro - Divulgação)>

3 – Thiago Thomé prepara a estreia ao vivo do projeto “Raro92”, nome do disco homônimo, em Salvador. O show inédito acontece no próximo dia 16 de julho, quarta-feira, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, às 20h - o espaço abre às 19h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), com venda pela plataforma Sympla.>