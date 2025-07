NOVO AMOR?

Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre romance com influenciadora após separação de Zé Felipe

Apresentadora do SBT reage com bom humor aos rumores de affair com Duda Freire após o fim do casamento

Heider Sacramento

Publicado em 10 de julho de 2025 às 07:05

Virginia reage a boatos de affair com Duda Freire após separação Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se manifestou pela primeira vez sobre os boatos de que estaria vivendo um novo romance após o fim de seu casamento com Zé Felipe. A apresentadora do SBT e influenciadora digital usou as redes sociais para comentar, com bom humor, os rumores de um suposto affair com sua amiga e também influenciadora, Duda Freire. >

Durante uma viagem a Governador Valadares (MG), cidade natal de Virginia, as duas participaram de uma festa junina e, ao retornarem ao hotel, foram surpreendidas pelas especulações. “Cresce o rumor de que duas influencers famosas se separaram de seus maridos porque estão vivendo um affair”, leu a cunhada de Virginia, Monyque Isabella. Ao ouvir, Virginia caiu na risada: “De onde o povo tira isso?”. E completou: “kkkkkkkkkkkk Gente, juro”.>

Em seguida, a influenciadora acrescentou, referindo-se à amiga: “Ela tava muito tensa, na hora que começou a ler”. A reação descontraída reforçou o tom de deboche com que ambas trataram a situação.>

Virginia anunciou o término do relacionamento com Zé Felipe no dia 27 de maio. Na ocasião, o ex-casal publicou uma nota conjunta afirmando que seguiriam apenas como amigos e focados na criação dos três filhos. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente”, dizia o texto. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.”>