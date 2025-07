CONFUSÃO

Virginia Fonseca é atacada por fiel durante romaria e amiga parte pra cima: 'Chifrudo é você!'

Influenciadora foi surpreendida por comentário ofensivo durante romaria em Trindade (GO)

O clima de fé e devoção deu lugar a um momento tenso durante a participação de Virginia Fonseca na tradicional romaria ao Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). A influenciadora e apresentadora do SBT caminhava tranquilamente entre fiéis na noite da sexta-feira (27/06), quando foi surpreendida por uma provocação inesperada.

A declaração polêmica, que fazia alusão a boatos sobre um suposto motivo do término com Zé Felipe, gerou revolta imediata em quem acompanhava a loira. Quem não deixou barato foi Marhessa, amiga íntima e ex-assessora do cantor. Visivelmente irritada, ela reagiu com palavrões e chegou a arremessar um objeto contra o agressor.