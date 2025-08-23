PARA SE PROGRAMAR

Calendário nacional tem feriadão de 4 dias ainda este ano; saiba data

Próximos três feriados nacionais não poderão ser prolongados

Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 18:54

Feriado na Praia de Piatã Crédito: Marina Silva/CORREIO

Com a proximidade de setembro, quem costuma se preparar para viajar no dia 7, quando é comemorado o Dia da Independência do Brasil, já viu que vai ficar só na vontade este ano. Isso porque, a data do feriado nacional cai em um domingo, assim como o 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e o Dia dos Finados, no dia 2 de novembro. Felizmente, ainda resta uma data para descanso dos brasileiros antes de 2026.

A data em questão é o dia 20 de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra. O feriado nacional, incluído há um ano pelo Governo Federal, cai em uma quinta-feira, o que possibilita um esticamento que pode ocasionar um feriadão de quatro dias.

O feriado prolongado em dias seguintes aos feriados é de decisão exclusiva dos empregadores. Por isso, é válido procurar saber logo se será possível obter um descanso maior em novembro.

Em 2026, o calendário dos brasileiros estará recheado de feriados que podem ser prolongados. É o caso do 1° de janeiro, Dia da Confraternização Universal, que cai em uma quinta-feira; feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, que cai em uma terça-feira; e Corpus Christi, no dia 4 de junho, que também será em uma quinta-feira.