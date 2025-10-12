SAUDÁVEL

Daniel Cady revela principal segredo da alimentação de Ivete Sangalo

Marido nutricionista da cantora explicou a estratégia que a família adota para comer bem

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13:27

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady revelou detalhes sobre a alimentação da esposa, Ivete Sangalo, e dos três filhos do casal, Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Adepto de uma rotina alimentar equilibrada, ele contou que Ivete não segue dietas restritivas, mas prioriza uma relação saudável com a comida.

Durante entrevista à revista Quem, Cady explicou que a cantora já teve uma fase mais focada em exercícios e alimentação, mas que hoje busca equilíbrio. “Ela já era fitness, hoje em dia, nem tanto (risos). Ela tem uma consciência nutricional muito grande, convivendo comigo. Falei pra ela: ‘Esqueça fazer dieta. Fazer dieta é cortar tudo em uma hora e comer tudo na outra. Dá efeito sanfona. A gente vai é comer saudável’”, afirmou. Para ele, esse o principal segredo da alimentação de Ivete.

Segundo o nutricionista, a proposta não é restringir alimentos, mas construir hábitos sustentáveis. “Comer saudável é colocar mais frutas, verduras, saladas, sopas e legumes no prato. Quando a gente age de forma muito radical e se priva do que gosta, acaba tendo um rebote e comendo coisas que não fazem bem”, explicou.

Cady também destacou a importância de envolver toda a família nesse estilo de vida, sem distinção entre a comida dos adultos e das crianças. “Lá em casa, a ideia é fazer algo que sirva pra todos. Não dá pra sustentar esse papo de ‘um come uma coisa, outro come outra’”, afirmou.