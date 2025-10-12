ENTENDA

Afinal, o rapper Hungria teve intoxicação por metanol ou não?

Cantor ficou internado quatro dias com a suspeita, mas já teve alta; informação do Ministro da Saúde e da equipe do artista não coincidem

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 12:21

Rapper Hungria Crédito: Reprodução

No último dia 2 de outubro, o rapper Gustavo da Hungria, conhecido apenas por Hungria, foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol. O artista chegou no hospital com um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A internação ocorreu em meio ao crescimento de casos de adulteração de bebidas com a substância tóxica confirmado no país.

Após passar por hemodiálise para filtrar substâncias tóxicas no sangue, Hungria teve alta hospitalar no último domingo (5) e já retornou à vida normal, está fazendo shows e podendo curtir ao lado da família.

Rapper Hungria 1 de 17

Mas, afinal, a suspeita de intoxicação por metanol foi confirmada nos exames ou não? Então, na verdade essa reposta não é tão simples quanto parece, é preciso acompanhar o caso em detalhes.

Acompanhe os fatos

Em entrevista concedida na última segunda-feira (6), dia seguinte à alta de Hungria, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que os exames do rapper não detectaram metanol em seu sangue. Após a fala, o caso do cantor foi descartado como suspeita de intoxicação por metanol.

Na terça (7), porém, a assessoria do artista contestou a declaração do ministro, divulgando laudo de exame que comprova presença da substância acima do considerado "normal".

"De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova", informou a assessoria de Hungria.

O resultado divulgado pela assessoria, porém, mesmo mostrando que o valor é maior que o valor de referência, deveria ser cerca de 37 vezes maior para configurar o nível necessário para classificação como "intoxicação por metanol" que é de pelo menos 20mg/dL.

Laudo de Hungria divulgado pela assessoria Crédito: Reprodução

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na mesma linha do ministro, confirmou na terça-feira (7) que foi descartada a suspeita de intoxicação por metanol do rapper Hungria. Segundo o órgão, a quantidade de metanol detectada pode ter origem em bebidas alcoólicas seguras e não adulteradas.

Foi intoxicação ou não foi?