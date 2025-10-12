VÍDEO

Após internação, Hungria surge em casa e desabafa sobre o ocorrido

Rapper ficou internado quatro dias com suspeita de intoxicação por metanol e precisou passar por hemodiálise

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 09:23

Rapper Hungria teve alta no último domingo (5) Crédito: Reprodução

Após ficar internado quatro dias com suspeita de intoxicação por metanol, o rapper Hungria gravou um vídeo em casa na noite deste sábado (11), para falar sobre tudo o que enfrentou. Ele agradeceu o apoio que recebeu durante sua passagem pelo hospital. O cantor recebeu alta hospitalar no último domingo (5) e já voltou aos palcos nesta sexta-feira (10).

Na publicação compartilhada no Instagram, Hungria celebrou o seu retorno à vida normal. “Tô de volta! Ao contrário do que muitos diziam, tô firme, sem sequela, mais forte e com ainda mais sabedoria. Primeiramente, agradeço a Deus, por me dar mais uma chance, por me levantar quando tudo parecia desabar. Agradeço também à minha família, aos fãs e amigos que nunca deixaram de acreditar em mim”, escreveu.

“Deus é poderoso pra mudar qualquer cenário, e eu sou prova viva disso. Ele me deu força, me deu paz e me colocou de pé novamente, mais preparado, mais consciente e mais grato. Podem anotar aí: tô de volta, fortão, com a fé renovada e o coração cheio de propósito", disse ainda.

No vídeo, o cantor refletiu sobre a retomada dos shows e falou sobre o turbilhão de sentimentos no hospital. “Ontem fiz meu primeiro show, um pouco inseguro, mas deu tudo certo. Aquele leito de hospital me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa que pensei foi ‘quem é que vai cuidar da minha família?’. A segunda foi: esse rolê não pode acabar desse jeito, não faz sentido nenhum acabar assim”, desabafou.

Mas, para ele, o momento difícil foi uma lição de vida: “Estou aqui pra falar da lição mais incrível que aprendi: entendi que quando a gente nasce, recebe um convite escrito ‘bem-vindo à vida’. E esse é o presente mais incrível que alguém poderia receber”.

Ele aconselhou ainda aos fãs que reajam, mesmo estando passando por dificuldades na vida.

Relembre o caso

O cantor de rap Gustavo da Hungria, 34 anos, foi internado na manhã do último dia 2, no Hospital DF Star, em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol. O artista chegou no hospital com um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A internação ocorreu em meio aos casos de adulteração de bebidas com a substância tóxica no país.

Em novo boletim do mesmo dia que o CORREIO teve acesso, o médico informou que ele estava "estável, consciente, orientado, com respiração espontânea" e sem alterações visuais. Hungria já tinha iniciado sessões de hemodiálise para acelerar a eliminação de toxinas do organismo.