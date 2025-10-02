Acesse sua conta
Rapper é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Hospital atualizou o estado de saúde do artista

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:06

Rapper Hungria
Rapper Hungria Crédito: Reprodução

O cantor de rap Gustavo da Hungria, 34 anos, foi internado na manhã desta quinta-feira (2), no Hospital DF Star, em Brasília. A principal suspeita é que o artista seja vítima de mais um caso de intoxicação por metanol.

De acordo com boletim emitido pelo hospital, o artista apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a internação e disse que os shows previstos para este final de semana serão remarcados.

"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília", diz a nota. O artista está fora de risco iminente. Até agora, ao menos oito mortes por intoxicação de metanol foram registradas no Brasil.

"Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento", completa a equipe do rapper Hungria. 

O Ministério da Saúde instalou nesta semana uma Sala de Situação para monitorar os crescentes casos de intoxicação por metanol no Brasil. O movimento vem após São Paulo registrar 39 ocorrências em menos de dois meses, entre casos confirmados e em investigação. O número de casos é considerado fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação por metanol.

"O Ciatox [Centro de Informação e Assistência Toxicológica] recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros", afirma a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP).

Alerta da saúde 

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu, como medida preventiva, orientação aos hospitais públicos e privados sobre como agir em possíveis casos de intoxicação por metanol. Até o momento, não há registro de casos no estado.

A instrução é que as unidades estejam atentas a situações clínicas compatíveis com o quadro e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas à Sesab, de forma a permitir rápida análise e adoção das medidas necessárias.

"A Sesab reforça que mantém diálogo permanente com o Ministério da Saúde [MS] e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde foram notificados casos suspeitos e confirmados", informou em nota publicada nesta quinta-feira (2).

O MS recebeu a notificação de 43 casos por esse tipo de intoxicação, destes 39 casos foram em São Paulo, com 10 confirmados e 29 em investigação. Quatro casos estão em investigação em Pernambuco.

