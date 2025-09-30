Acesse sua conta
Sobe para 5 o número de mortes por intoxicação com metanol em bebida

Repercussão levou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a determinar a abertura de um inquérito da Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:19

Operação fiscalizou bebidas
Operação fiscalizou bebidas Crédito: Divulgação/Vigilância Sanitária

O número de vítimas fatais por intoxicação com metanol em São Paulo chegou a cinco, informou nesta terça-feira (30) o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. No total, são 22 registros relacionados à contaminação: sete confirmados e 15 em análise. Até agora, apenas um dos óbitos foi comprovadamente ligado à ingestão de bebida adulterada.

O anúncio foi feito durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que contou também com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A repercussão levou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a determinar a abertura de um inquérito da Polícia Federal. Segundo ele, a gravidade do quadro justifica a atuação do órgão federal: "Ao que tudo indica, (a rede de distribuição) transcende os limites de um único estado", disse o ministro, destacando que, apesar de as ocorrências estarem concentradas em São Paulo, a investigação busca apurar a origem do produto e possíveis ramificações.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que o trabalho será conduzido em parceria com a Polícia Civil paulista e que respostas devem surgir em "um curto espaço de tempo". Ele ainda lembrou que parte da importação de metanol passa pelo porto de Paranaguá e que as apurações podem se conectar a investigações recentes sobre a cadeia de combustíveis, incluindo possíveis vínculos com o crime organizado.

