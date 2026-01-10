Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que mutilou patas de cavalo vivo é preso em operação contra o CV

Segundo a PM, oito pessoas foram detidas

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 21:31

Ataque a cavalo aconteceu em Bananal
Ataque a cavalo aconteceu em Bananal Crédito: Reprodução/Rede Social

O homem que mutilou as patas de um cavalo vivo em Bananal, no interior de São Paulo, foi preso neste sábado, 10, em operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas e ligação com a facção Comando Vermelho.

Segundo a PM, oito pessoas foram detidas, sendo 7 alvos da operação e uma por porte de droga. Não foi divulgado se Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, estava entre os alvos ou foi preso por porte. A defesa do jovem não foi localizada.

Ainda de acordo com a polícia, também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Em uma das residências, foram localizados 30 pinos com cocaína, e 50 pinos vazios.

Leia mais

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre os cavalos

7 curiosidades interessantes sobre os cavalos

Imagem - 'Não sou um monstro', diz jovem que confessou decepar patas de cavalo

'Não sou um monstro', diz jovem que confessou decepar patas de cavalo

Imagem - Cavalo morre após cansar e ter as patas cortadas pelo dono: 'Se tem coração, melhor não olhar'

Cavalo morre após cansar e ter as patas cortadas pelo dono: 'Se tem coração, melhor não olhar'

Mutilação filmada e divulgada em rede social

Em agosto de 2025, Andrey saiu para uma cavalgada montando em um cavalo, junto com um amigo, que montava outro animal. Os dois percorreram quase 15 quilômetros na zona rural de Bananal, sendo a maior parte de subidas, até que o cavalo montado por Andrey parou numa região conhecida como Serra do Guaraná Quente.

Aparentando cansaço, o animal deitou, segundo relato dos dois à polícia, e pareceu ter dificuldades para respirar. Andrey contou à TV Vanguarda que estava alcoolizado e supôs que o animal tivesse morrido. Antes de mutilar o animal, ele disse ao amigo: "Se você tem coração, melhor não olhar" e, com um facão, decepou as patas do cavalo.

Depois ainda desferiu mais golpes contra animal, enquanto Dalton gravava a cena. Postado nas redes sociais, o vídeo viralizou e gerou grande repercussão nacional. Celebridades como a cantora Ana Castela e a atriz Paolla Oliveira manifestaram repúdio e pediram por justiça.

A Polícia Civil apontou que o animal estava vivo antes de ser mutilado. A informação foi divulgada semanas depois do ocorrido pelo delegado Rubens Luiz Fonseca Melo e pela veterinária Luana Gesualdi, que acompanhou as investigações. Em vídeo publicado nas redes sociais, o delegado informou que o inquérito foi encaminhado ao poder judiciário e ao Ministério Público.

Mais recentes

Imagem - Gabriela Prioli diz que nunca foi contratada para defender Banco Master nas redes sociais

Gabriela Prioli diz que nunca foi contratada para defender Banco Master nas redes sociais
Imagem - Morre aos 92 anos Manoel Carlos, autor das famosas 'Helenas' das novelas da Globo

Morre aos 92 anos Manoel Carlos, autor das famosas 'Helenas' das novelas da Globo
Imagem - Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa