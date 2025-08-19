Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cavalo morre após cansar e ter as patas cortadas pelo dono: 'Se tem coração, melhor não olhar'

Caso gerou comoção e famosos cobram justiça pelo animal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:00

Cavalo morto em Bananal
Cavalo morto em Bananal Crédito: Reprodução

A morte de um cavalo que morreu após ter as pernas cortadas por um facão em uma área rural da cidade de Bananal (SP) está sendo investigada pela polícia. O dono do animal, um rapaz de 21 anos, foi ouvido na delegacia na segunda (18) e liberado). O caso chocou pela brutalidade e levou ativistas como Luísa Mell a cobrarem responsabilização do dono.

O caso foi registrado no final de semana e viralizou ontem. O dono do animal foi identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz.

Segundo o portal G1, no depoimento, Andrey alegou que quando cortou as patas do cavalo, o animal já estava morto. Mas a versão de uma testemunha dá outra versão. Já ouvida pela polícia, a pessoa relatou que ela e Andrey estavam em uma cavalgada quando o cavalo branco se cansou. O animal parou de andar e eventualmente deitou.

Andrey teria dito então: "Se você tem coração, melhor não olhar". Em seguida, usou um facão que levava na cintura para atingir as patas do animal. Diante do cenário, a testemunha diz que passou mal e foi embora, deixando o animal agonizante e Andrey no local.

O dono afirmou que arrastou o cavalo morto para outro local, o que prejudica o trabalho de perícia. A polícia registrou o caso como prática de abuso a animais, com agravante pela morte do cavalo. Andrey é investigado, mas não ficou preso.

O caso gerou muita repercussão. Além de Luísa Mell, que chamou o dono do animal de "monstro" e "covarde", a sertaneja Ana Castela compartilhou um post em que classifica o caso como "covardia" e pede pressão. A atriz Paolla Oliveira compartilhou post de Luísa Mell.

Mais recentes

Imagem - Após 10 anos, Procon terá concurso público com salários de até R$ 9 mil

Após 10 anos, Procon terá concurso público com salários de até R$ 9 mil
Imagem - Empresário confessa ter matado gari e usado arma da esposa

Empresário confessa ter matado gari e usado arma da esposa
Imagem - Jovem precisa realizar check-up médico? Sete perguntas-chave sobre saúde na juventude

Jovem precisa realizar check-up médico? Sete perguntas-chave sobre saúde na juventude

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro