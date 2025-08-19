REVOLTA

Cavalo morre após cansar e ter as patas cortadas pelo dono: 'Se tem coração, melhor não olhar'

Caso gerou comoção e famosos cobram justiça pelo animal

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:00

Cavalo morto em Bananal Crédito: Reprodução

A morte de um cavalo que morreu após ter as pernas cortadas por um facão em uma área rural da cidade de Bananal (SP) está sendo investigada pela polícia. O dono do animal, um rapaz de 21 anos, foi ouvido na delegacia na segunda (18) e liberado). O caso chocou pela brutalidade e levou ativistas como Luísa Mell a cobrarem responsabilização do dono.

O caso foi registrado no final de semana e viralizou ontem. O dono do animal foi identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz.

Segundo o portal G1, no depoimento, Andrey alegou que quando cortou as patas do cavalo, o animal já estava morto. Mas a versão de uma testemunha dá outra versão. Já ouvida pela polícia, a pessoa relatou que ela e Andrey estavam em uma cavalgada quando o cavalo branco se cansou. O animal parou de andar e eventualmente deitou.

Andrey teria dito então: "Se você tem coração, melhor não olhar". Em seguida, usou um facão que levava na cintura para atingir as patas do animal. Diante do cenário, a testemunha diz que passou mal e foi embora, deixando o animal agonizante e Andrey no local.

O dono afirmou que arrastou o cavalo morto para outro local, o que prejudica o trabalho de perícia. A polícia registrou o caso como prática de abuso a animais, com agravante pela morte do cavalo. Andrey é investigado, mas não ficou preso.