PRÊMIOS MILIONÁRIOS

Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Dezenas foram sorteadas entre a última segunda-feira (1º) e esta sexta-feira (5), para os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:15

Loteria Crédito: Shutterstock

Já se tornou um hábito tradicional do brasileiro fazer uma fezinha para faturar uma grana extra. Na hora de escolher os números que vão entrar no bilhete, todo cuidado é pouco: há quem aposte em números que façam referência a datas especiais, há quem busque nos sonhos a inspiração para a aposta e há aqueles que tentam a sorte baseados nos números que mais frequentemente aparecem nos sorteios lotéricos.

O CORREIO* realizou um levantamento, com a ajuda da inteligência artificial Gemini, com os números sorteados pela loteria da Caixa Econômica Federal entre a última segunda-feira (1º) e esta sexta-feira (5), para os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania. Confira quais números mais apareceram:

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Lotofácil

O jogo Lotofácil foi sorteado nos cinco dias da semana. Nesses sorteios, o número que mais se destacou foi o 12, que apareceu em quatro concursos. Os números 07, 16, 17 e 25 apareceram em três sorteios, enquanto 01, 03, 08, 11, 15, 21 e 22 apareceram apenas uma vez.

Quina

O jogo Quina foi sorteado nos cinco dias da semana. Nesses sorteios, o número que mais se destacou foi o 64, que apareceu em três concursos. Os números 38 e 73 apareceram em dois sorteios, enquanto 06, 10, 15, 19, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 44, 67, 68, 69, 72, 77 e 78 apareceram apenas uma vez.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Lotomania

O jogo Lotomania foi sorteado em três dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira. Nesses sorteios, os números que mais se destacaram foram 04, 08, 09, 69 e 99, que apareceram em dois concursos. Os números 00, 01, 02, 03, 06, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 42, 43, 44, 52, 53, 58, 61, 66, 67, 72, 74, 77, 79, 80, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96 e 98 apareceram apenas uma vez.

Mega-Sena