Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Dezenas foram sorteadas entre a última segunda-feira (1º) e esta sexta-feira (5), para os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:15

Loteria
Loteria Crédito: Shutterstock

Já se tornou um hábito tradicional do brasileiro fazer uma fezinha para faturar uma grana extra. Na hora de escolher os números que vão entrar no bilhete, todo cuidado é pouco: há quem aposte em números que façam referência a datas especiais, há quem busque nos sonhos a inspiração para a aposta e há aqueles que tentam a sorte baseados nos números que mais frequentemente aparecem nos sorteios lotéricos.

O CORREIO* realizou um levantamento, com a ajuda da inteligência artificial Gemini, com os números sorteados pela loteria da Caixa Econômica Federal entre a última segunda-feira (1º) e esta sexta-feira (5), para os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania. Confira quais números mais apareceram:

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Lotofácil

O jogo Lotofácil foi sorteado nos cinco dias da semana. Nesses sorteios, o número que mais se destacou foi o 12, que apareceu em quatro concursos. Os números 07, 16, 17 e 25 apareceram em três sorteios, enquanto 01, 03, 08, 11, 15, 21 e 22 apareceram apenas uma vez.

Quina

O jogo Quina foi sorteado nos cinco dias da semana. Nesses sorteios, o número que mais se destacou foi o 64, que apareceu em três concursos. Os números 38 e 73 apareceram em dois sorteios, enquanto 06, 10, 15, 19, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 44, 67, 68, 69, 72, 77 e 78 apareceram apenas uma vez.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

Lotomania

O jogo Lotomania foi sorteado em três dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira. Nesses sorteios, os números que mais se destacaram foram 04, 08, 09, 69 e 99, que apareceram em dois concursos. Os números 00, 01, 02, 03, 06, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 42, 43, 44, 52, 53, 58, 61, 66, 67, 72, 74, 77, 79, 80, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96 e 98 apareceram apenas uma vez.

Mega-Sena

O jogo Mega-Sena foi sorteado em dois dias da semana: terça e quinta-feira. Nesses sorteios, o número que mais se destacou foi o 04, que apareceu em dois concursos. Os números 10, 13, 15, 17, 21, 37, 39, 44, 49 e 54 apareceram apenas uma vez.

Dinheiro Loteria Prêmio Caixa Econômica Federal

