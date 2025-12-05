DECISÃO

Justiça absolve funcionário que matou patrão a facadas durante confraternização de fim de ano

Desentendimento entre os dois teria dado início à agressão

Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:41

Eliandro Bastos e Kerli Fabrício Crédito: Reprodução

Um homem acusado de matar o patrão durante uma festa de confraternização foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Eliandro Bastos, de 36 anos, foi preso após esfaquear o empresário Kerli Fabrício em uma confraternização de fim de ano, no dia 21 de dezembro do ano passado, na cidade de Cláudio, Centro-oeste de Minas Gerais.

A decisão pela absolvição aconteceu em setembro, mas a informação foi divulgada agora porque o processo tramita em segredo de Justiça.

Eliandro já respondia em liberdade, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, quando foi liberado do presídio Floramar, em Divinópolis.

De acordo com informações do advogado do acusado, tanto o Ministério Público quanto a defesa apontaram a absolvição e o juiz entendeu que ele agiu em legítima defesa.

Já o advogado da família de Kerli afirmou que acredita que o TJ-MG fará justiça.