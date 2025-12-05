Justiça absolve funcionário que matou patrão a facadas durante confraternização de fim de ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:41
Um homem acusado de matar o patrão durante uma festa de confraternização foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Eliandro Bastos, de 36 anos, foi preso após esfaquear o empresário Kerli Fabrício em uma confraternização de fim de ano, no dia 21 de dezembro do ano passado, na cidade de Cláudio, Centro-oeste de Minas Gerais.
A decisão pela absolvição aconteceu em setembro, mas a informação foi divulgada agora porque o processo tramita em segredo de Justiça.
Eliandro já respondia em liberdade, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, quando foi liberado do presídio Floramar, em Divinópolis.
De acordo com informações do advogado do acusado, tanto o Ministério Público quanto a defesa apontaram a absolvição e o juiz entendeu que ele agiu em legítima defesa.
Já o advogado da família de Kerli afirmou que acredita que o TJ-MG fará justiça.
Informações da Polícia Militar de Minas Gerais apontam que Kerli foi atingido por três golpes de faca desferidos pelo funcionário após um desentendimento na festa.