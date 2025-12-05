Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça absolve funcionário que matou patrão a facadas durante confraternização de fim de ano

Desentendimento entre os dois teria dado início à agressão

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:41

Eliandro Bastos e Kerli Fabrício
Eliandro Bastos e Kerli Fabrício Crédito: Reprodução

Um homem acusado de matar o patrão durante uma festa de confraternização foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Eliandro Bastos, de 36 anos, foi preso após esfaquear o empresário Kerli Fabrício em uma confraternização de fim de ano, no dia 21 de dezembro do ano passado, na cidade de Cláudio, Centro-oeste de Minas Gerais.

A decisão pela absolvição aconteceu em setembro, mas a informação foi divulgada agora porque o processo tramita em segredo de Justiça.

Eliandro já respondia em liberdade, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, quando foi liberado do presídio Floramar, em Divinópolis.

De acordo com informações do advogado do acusado, tanto o Ministério Público quanto a defesa apontaram a absolvição e o juiz entendeu que ele agiu em legítima defesa.

Já o advogado da família de Kerli afirmou que acredita que o TJ-MG fará justiça.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais apontam que Kerli foi atingido por três golpes de faca desferidos pelo funcionário após um desentendimento na festa.

Leia mais

Imagem - Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar esposa com facadas no pescoço na Bahia

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar esposa com facadas no pescoço na Bahia

Imagem - Em surto, homem mata mãe e irmã a facadas e é morto pela polícia

Em surto, homem mata mãe e irmã a facadas e é morto pela polícia

Imagem - Ex-candidato a vereador é preso após tentar matar esposa a facadas na Bahia

Ex-candidato a vereador é preso após tentar matar esposa a facadas na Bahia

Tags:

Crime Morte Minas Gerais Assassinato Briga Funcionário

Mais recentes

Imagem - Leoa que matou jovem em zoológico volta ao recinto após período de isolamento; veja

Leoa que matou jovem em zoológico volta ao recinto após período de isolamento; veja
Imagem - Flávio Bolsonaro afirma que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência

Flávio Bolsonaro afirma que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência
Imagem - Mulher dá à luz dentro de loja enquanto comprava enxoval para o bebê; veja

Mulher dá à luz dentro de loja enquanto comprava enxoval para o bebê; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6895, desta sexta-feira (5)
01

Resultado da Quina 6895, desta sexta-feira (5)

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
02

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
03

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
04

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador