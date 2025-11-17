Acesse sua conta
Ex-candidato a vereador é preso após tentar matar esposa a facadas na Bahia

Caso aconteceu em Mata do São João, na Grande Salvador

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:35

O ex-candidato a vereador baiano Olavo Gonzaga de Jesus, 68 anos, foi preso após tentar matar a própria esposa a facadas em Mata do São João, na Grande Salvador, na manhã de domingo (16). O crime ocorreu na Rua da Paz.

De acordo com a Polícia Civil, o homem feriu a companheira com golpes de faca durante uma discussão. Vizinhos ouviram os pedidos de socorro, arrombaram a residência, desarmaram o agressor e conduziram ambos ao hospital municipal. Ele foi preso ainda na unidade de saúde. A vítima, de 64 anos, permanece internada com perfurações nos braços e no tórax.

A 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João investiga o caso. O suspeito foi submetido aos exames de praxe e segue à disposição da Justiça.

Tags:

Bahia Crime Polícia Mata de são João

