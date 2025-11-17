CRIME

Ex-candidato a vereador é preso após tentar matar esposa a facadas na Bahia

Caso aconteceu em Mata do São João, na Grande Salvador

Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:35

Olavo Gonzaga de Jesus Crédito: Reprodução

O ex-candidato a vereador baiano Olavo Gonzaga de Jesus, 68 anos, foi preso após tentar matar a própria esposa a facadas em Mata do São João, na Grande Salvador, na manhã de domingo (16). O crime ocorreu na Rua da Paz.

De acordo com a Polícia Civil, o homem feriu a companheira com golpes de faca durante uma discussão. Vizinhos ouviram os pedidos de socorro, arrombaram a residência, desarmaram o agressor e conduziram ambos ao hospital municipal. Ele foi preso ainda na unidade de saúde. A vítima, de 64 anos, permanece internada com perfurações nos braços e no tórax.

